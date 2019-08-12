Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия лишила должности главу Территориального избиркома (ТИК) № 29 Фрунзенского района Динэ Серебренникову. Решение было принято на заседании 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Горизбирком уже неоднократно признавал незаконным бездействие ТИК № 29, когда комиссия не регистрировала кандидатов в муниципальные депутаты от «Партии роста». Серебренникова также была привлечена к административной ответственности.

Между тем заменить ее было решено на сотрудника муниципалитета «Екатерингофский» Бориса Островского. Скандалы вокруг «Екатерингофского» и порядков, которые там завели во время избирательной кампании, разгорались с июня и дошли до ЦИК.

Муниципальный избирком (ИКМО) «Екатерингофского» тайно объявил о назначении выборов, затем не пускал оппозиционных кандидатов на подачу документов, в последние дни там даже объявляли о некой террористической угрозе, из-за чего невозможно было попасть внутрь помещения комиссии.

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Секретарем комиссии трудится мать Островского, Лидия Островская, Горизбирком уже просил суд привлечь ее к административной ответственности за нарушения на выборах. Сам Борис Островский до службы в МО «Екатерингофский» работал в Смольном, затем возглавлял ТИК №10.

В бытность начальником пресс-центра Смольного Борис Островский назвал журналистов «сбродом». Это произошло 31 августа 2005 года в помещении пресс-службы Смольного. Входя в кабинет, Островский обратился к своему подчиненному со словами «весь сброд у тебя здесь собрался». В это время, кроме сотрудника пресс-службы, в помещении работали корреспонденты ИА REGNUM и радио «Балтика», официально аккредитованные при правительстве Санкт-Петербурга.

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Успел Островский поработать и в Новгородской области — сначала председателем комитета информационной политики, но был с этой должности снят с предупреждением о неполном должностном соответствии. Правда, «понизили» его тогда не сильно — до начальника управления по внедрению инноваций. Это произошло после того, как Союз журналистов Новгородской области потребовал уволить Островского, считая, что тот дискредитирует госвласть — его поймали за вождением автомобиля в пьяном виде.

В феврале 2011 года чиновник был признан виновным в неповиновении сотрудникам милиции и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и 31 марта 2011 года, под давлением общественности и СМИ, отправлен в отставку.

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