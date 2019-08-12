Токио, , 12:59 — REGNUM

Япония планирует обсудить чрезмерную задолженность африканских стран на Токийской международной конференции по развитию Африки, которая пройдет с 28 по 30 августа. В седьмой по счету конференции, которая проводится раз в три года, примут участие лидеры 54 стран. Правительство сообщает, что Токио «выражает беспокойство» по поводу активного кредитования Китаем региона. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», КНР подвергается критике за выдачу крупных займов в рамках своей инициативы «Один пояс и один путь» по развитию инфраструктуры в ряде стран Азии и Африки. Эти страны, чаще всего, не способны погасить долг и из-за чего оказываются в так называемых «долговых ловушках».Токио также хочет указать на важность «высококачественной инфраструктуры», тем самым подчеркнуть отличие японских проектов от китайских. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который будет сопредседателем конференции, объявит о мерах по оказанию поддержки японских фирм, которые хотят вести бизнес на африканском континенте. Кроме этого, Абэ расскажет о возможностях Токио оказать помощь этим странам в консолидации бюджета, предоставив финансовых экспертов.