Токио, , 14:15 — REGNUM

В Китае готовят октябрьский визит заместителя главы КНР Ван Цишаня в Японию. Ван Цишань примет участие в ключевой церемонии по случаю вступления нового императора Японии Нарухито на престол. Несмотря на то, что Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, главное празднование намечено на октябрь.

Император Нарухито и императрица Масако Go.jp

Присутствие высокопоставленного лица КНР на таком важном ритуале будет означать не только то, что Китай придает большое значение событию, но и намерение Пекина как никогда улучшить отношения с Токио, которые то и дело отягощаются историческими и территориальными вопросами.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», представляется, что именно торговая война между Соединенными Штатами и Китаем подталкивает Китай к сближению с Токио.

Во время своего визита Ван встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и иностранными гостями. Сам председатель КНР Си Цзиньпин посетит Токио весной следующего года.