Сухум, , 12:36 — REGNUM

Руководство абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК) 12 августа заявило, что некоторые кандидаты в президенты во время дебатов в прямом эфире использовали вместо государственного абхазского языка преимущественно русский, тем самым нарушая правила, установленные Центризбиркомом Абхазии. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

АГТРК

"Вынуждены констатировать неуважение некоторых кандидатов в Президенты не только к общим правилам и требованиям, установленным ЦИК, но и факт грубого неуважения кандидатов к журналистам, которые, продолжая вести эфир на абхазском языке, не могут добиться от кандидатов соблюдения формата интервью», — отметило руководство АГТРК и попросило Центризберком применить соответствующие меры реагирования.

По мнению АГТРК, отступление от установленного формата эфира становится допустимым и для следующих кандидатов, создавая неблагоприятный и недопустимый прецедент, так как расхождения в форматах интервью с кандидатами создают ложное и даже дискредитирующее мнение о предвзятости гостелерадиокомпании к отдельным кандидатам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM1 августа начались бесплатные эфиры по два часа на каждого кандидата президенты Абхазии. 8 августа общественная палата Абхазии отправила в Центризберком обращение с предложением увеличить эфирное время для кандидатов. С 12 августа 2019 года начинаются бесплатные эфиры с кандидатами в вице-президенты. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.

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