Загреб, , 13:13 — REGNUM

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что во время председательства Хорватии в Совете Европейского союза основное внимание должно быть уделено бренду страны в максимально глобальной степени, а не в масштабах балканского региона. Об этом сообщает хорватский информационный портал Хина.

Президент Хорватии заявила, что Европе необходимо доказать, что Хорватия не малозначимае страна, ограниченная Балканами, а государство, способное решать более глобальные вопросы.

«Интеграция Западных Балкан в ЕС — это важный вопрос, особенно, когда речь идет о Боснии и Герцеговине. Однако, мы не должны зацикливаться на этом в период нашего председательства. Хорватия может заниматься гораздо более глобальными вопросами», — заявила Грабар-Китарович.

С 1 января по 30 июня 2020 года Хорватия станет председателем Совета Европейского союза (одного из законодательных органов Европейского союза). Государство-председатель имеет право на принятие общих решений в Совете.