12 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Даже если планируемая операция турецкой армии восточнее Евфрата окажется в чем-то успешной, не факт, что ей не придется столкнуться с сирийской армией. При этом возможно, что сирийские курды, в очередной раз заявив об отсутствии у них «сепаратистских устремлений» и нежелании «использовать оружие против сирийской армии», выступят против турок. Причем у Дамаска больше шансов разыграть такую карту, нежели у Анкары.

Станислав Тарасов, , 12:25 — REGNUM





Было. И будет? Kurdistan.today

Лидер главной оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу в интервью газете Habertürk заявил, что «наступил момент, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом без каких-либо предварительных условий». По его словам, «только путем прямых встреч с Асадом можно легко преодолеть многие проблемы на севере Сирии», а Эрдоган «должен отказаться от своего упрямства и действовать в соответствии с интересами Турции».

Ранее с таким же призывом выступила и лидер отколовшейся от союзной Эрдогану Партии националистического действия и возглавившая «Хорошую партию» Мераль Акшенер. Она считает, что в условиях «кризиса доверия между Вашингтоном и Анкарой, даже несмотря на согласие США создать буферную зону по всей границе с Сирией, чтобы поддержать военную операцию в этой стране нужно также сделать дипломатический шаг — начать прямые переговоры с Асадом». Почему? Потому, что если планируемая операция турецкой армии восточнее Евфрата при достижении каких-то секретных договоренностей с американцами и окажется в чем-то успешной, не факт, что Анкаре не придется столкнуться с сирийской армией. При этом вполне возможно, что сирийские курды, в очередной раз заявив об отсутствии у них «сепаратистских устремлений» и нежелании «использовать оружие против сирийской армии», выступят против турок. Причем у Дамаска больше шансов разыграть такую карту, нежели у Анкары. Кстати, этот фактор активно используют США, заявляя туркам, что американское военное присутствие восточнее Евфрата объясняется «нежеланием переноса боевых действий из Сирии уже на территорию Турции».

Конечно, Эрдоган в диалоге с Россией и с Ираном пытается блокировать возможные действия Дамаска, но турецкий президент, как пишет британская газета The Guardian, понимает, что «выход из сложной ситуации — в диалоге с Асадом». Эту позицию разделяет и такое германское издание, как журнал Der Spiegel, который прогнозирует, что «курды на севере Сирии, видя ослабление поддержки США, могут начать активный дрейф в сторону Москвы и Дамаска», что «рано или поздно заставит Эрдогана пойти на примирение с Асадом в обмен на одобрение военной операции турецкой армии против курдских сил или договориться о недопущении появления в Cирии курдской автономии под началом YPG.». Напомним, что ранее Москва указывала на подписанное в 1998 году Аданское соглашение, согласно которому сирийское правительство обязывалось предпринимать действия в отношении враждебных Турции сил, находящихся на сирийской территории, а Турция получала возможность нанести «ограниченный военный удар по YPG».

При таком ходе событий диалог между Анкарой и Дамаском стал бы неизбежным. Однако существуют непростые сопутствующие обстоятельства. В свое время между лидерами Турции и Сирии существовала многолетняя дружба. Но она продолжалась до того момента, когда Эрдоган с началом «арабской весны» в 2011 году решил «сдать» Асада американцам, потребовав начать проведение реформ, которые вели к власти «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Асада не удалось свергнуть, но и Эрдоган пережил неудавшийся государственный переворот. Как пишет одно американское издание, «два лидера по-разному и по разным причинам оказались под прессингом политики США». Более того, выяснилось, что двух лидеров (и тоже по разным причинам) поддерживает Москва, предлагающая им выбрать для себя «меньшее зло» — идти на сотрудничество, перевернув «черные страницы» истории. Что дальше? Турецкие СМИ сообщают, что «Анкара поддерживает контакты с Дамаском «низкого уровня» через свои спецслужбы», а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Анкара контактирует с Дамаском только через третьи стороны, Россию и Иран». Как говорится, это лучше, чем ничего.

Но, так или иначе, если Эрдоган будет дальше руководствоваться не идеологией, а политическим расчетом, его примирение с Асадом вполне возможно. Тем более, сейчас, когда у него нет средств, при помощи которых он мог бы изменить расклад сил в Дамаске. Турецкая газета Hurriyet напоминает слова Эрдогана, сказанные после саммита с российским и иранским коллегами в Сочи: «Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. Двери политики всегда открыты до последнего момента». Добавим: может случиться и так, что Эрдоган и Асад окажутся по одну сторону фронта.