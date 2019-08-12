Анкара, , 12:09 — REGNUM

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара рассчитывает получить вторую батарею российской зенитной ракетной системы С-400 в августе или в сентябре, сообщает Hurriyet.

Министр обороны Турции Хулуси Акар «Срок поставок второй батареи С-400, это август — сентябрь».

По его словам, после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимость С-400 для Турции будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап поставок в Турцию С-400, в соответствии с заключённым в 2017 году между Россией и Турцией контрактом, начался 12 июля и завершился 25 июля.

В настоящее время на авиабазе Мюртед в Анкаре турецкой стороной начата приёмка компонентов ЗРК С-400 «Триумф».

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