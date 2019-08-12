Абакан, , 12:03 — REGNUM

В Хакасии активно обсуждают выступление спикера хакасского парламента Владимира Штыгашева на торжественном приёме главы Таштыпского района. Местные жители были оскорблены его словами и поведением. А в администрации района и вовсе считают, что он практически сорвал мероприятие, на котором должны были награждать лучших людей района, пишет издание 19rus.info.

Как сообщает СМИ, Штыгашев не только опоздал почти на полчаса, но и выступал, игнорируя всякий регламент. Чиновник, несмотря на то, что мероприятие имело совершенно иную тематику, цель и формат, начал критиковать главу Хакасии и правительство. На попытку ведущих перейти к награждению, он заявил, что его прерывают, а ведущих, как уточняет СМИ, и вовсе назвал дурами.

Поведение чиновника вызвало большой резонанс.

Отметим, что председателю верховного совета Республики Хакасия Владимиру Штыгашеву 79 лет. Он избирался депутатом совета первого, второго, третьего, четвёртого, пятого созывов. Является руководителем фракции партии «Единая Россия».