Аддис-Абеба, , 12:55 — REGNUM

Корпорация развития индустриальных парков Эфиопии (IPDC) намерена начать строительство новых индустриальных парков в разных частях страны с целью увеличения их числа до 30 в ближайшие два года. Корпорация провела конференцию-обсуждение с различными заинтересованными сторонами. Генеральный директор IPDC Лелиз Неме заявила, что действующие промышленные парки были построены вдоль коридора железной дороги Эфиопия-Джибути. «Мы планируем построить дополнительные индустриальные парки, и в настоящее время мы проводим экспертные обсуждения, чтобы определиться с местоположением новых парков», — подчеркнула Неме. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Лелиз Неме отметила, что Эфиопия стремится стать центром легкой промышленности Африки, и, благодаря запуску более 20 индустриальных парков за прошедшие два года, экономистами были отмечены замечательные достижения страны в росте обрабатывающей промышленности, несмотря на проблемы, которые включают политические волнения в некоторых регионах. Генеральный директор подчеркнула, что корпорация сотрудничает с соответствующими ведомствами Эфиопии, чтобы обеспечить безопасность действующих индустриальных парков и сделать экономическую среду новых парков выгодной для инвесторов.

Лелиз Неме заявила, что индустриальный парк Adama начал осуществлять экспортную деятельность уже через три месяца после запуска, поэтому правительство Эфиопии намерено добиться тех же темпов в строительстве новых 4−5 индустриальных парков, чтобы довести их число до 30 штук в 2020 году.