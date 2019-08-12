Иерусалим, , 12:02 — REGNUM

По данным неправительственной организации «Объединенные дети Израиля», власти еврейского государства выслали из страны рабочего-мигранта из Филиппин и ее сына, об этом 12 августа сообщает Al Jazeera.

Женщина, проживающая в стране со своим 13-летним сыном, будет отправлена самолетом в Гонконг, откуда вылетит в Манилу, причиной подобного решения Тель-Авива стал тот факт, что она проживает в стране 10 лет незаконно.

Правозащитники подвергли критике данное решение властей страны: отправлять 13-летнего ребенка в страну, которую он никогда не видел, на языке которой никогда не говорил — по меньшей мере жестоко.

Ранее, на прошлой неделе в Израиле прошли митинги против политики властей по депортации детей, родившихся на территории еврейского государства, даже если их родители находятся в стране незаконно.

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