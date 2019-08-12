Аддис-Абеба, , 13:53 — REGNUM

Министерство иностранных дел Эфиопии заявило, что внимательно следит за делом в отношении 150 эфиопов, которые были задержаны в результате столкновения между силами безопасности ЮАР и торговцами в центральном деловом районе Йоханнесбурга.

По словам представителя МИД Эфиопии Небьята Гетачеу, около 600 человек из разных стран, из которых 150 являются эфиопами, были задержаны в результате столкновения между силами полиции и торговцами, деятельность которых была названа «незаконной». После задержания граждан Эфиопии МИД страны внимательно следит за этим делом и работает совместно с полицией ЮАР, бывшими членами Африканского национального конгресса (АНК) и неправительственной организацией под названием «Фонд Стива Бико», чтобы содействовать скорейшему освобождению эфиопов, которые проживали и занимались торговой деятельностью в Южной Африке в рамках закона. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство The Ethiopian Reporter.

Кроме того, МИД Эфиопии совместно с эфиопским посольством в Южной Африке работает над тем, чтобы дела задержанных эфиопов рассматривались на основании правовых норм, и граждане страны были защищены от любых злоупотреблений и нарушений в области прав человека, пока они находятся под стражей. Аналогичным образом, пресс-секретарь проинформировал представителей СМИ по вопросу гражданской дипломатии и освобождения эфиопов, задержанных в разных странах, главным образом в Саудовской Аравии и Кении.