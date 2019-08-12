Туркменбаши, Туркмения, , 11:50 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на полях первого Каспийского экономического форума проводит переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы имеем хорошую возможность сверить часы, — сказал Медведев на встрече.

По словам премьер-министра, это важно, особенно, имея в виду, что РФ и Иран сейчас реализуют важные программы развития и в то же время «находятся в не самой благоприятной внешнеполитической конъюнктуре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМИ Ирана Хосейн Ханзади назвал подписанный меморандум о взаимоотношении между Тегераном и Москвой, который был подписан во время его визита в России, поворотным моментом. По словам иранского военачальника, также ведутся переговоры и по расширению военного взаимодействия на Каспийском море.

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