Ашхабад, , 11:48 — REGNUM

Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества прикаспийских стран обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Азербайджана Новруз Исмаил оглы Мамедов, сообщает 12 августа агентство «Новости Туркмении».

Во время переговоров стороны отметили большой потенциал в развитии двусторонних отношений в энергетической и транспортно-логистической сфере. Кроме того, собеседники обсудили формирование международного транзитно-транспортного «Лазуритового коридора».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в курортной зоне «Аваза» Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый Каспийский форум, в котором приняли участие представители правительств пяти прикаспийских государств, в том числе Новруз Исмаил оглы Мамедов.

Отметим, «Лазуритовый коридор» — это транзитный проект между Афганистаном, Турцией, Туркменией, Азербайджаном и Грузией. Название происходит от афганского лазурита, который ранее был одним из основных экспортных материалов Афганистана.

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