Белград, , 13:03 — REGNUM

11 августа глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что у сербов никогда не было больших врагов, чем бывший президент США Билл Клинтон и его госсекретарь Мадлен Олбрайт.

Билл Клинтон (сс) Kate Wellington

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», по словам министра иностранных дел Сербии, из-за того, что демократы из администрации Клинтона избрали Сербию в качестве своего врага, они принесли стране очень много зла в 1999 году (речь идет о бомбардировках Сербии НАТО).

«Как обошлись с нашим народом демократы в эпоху династии Клинтон, мы хорошо почувствовали на собственной шкуре в 1999 году. Они избрали в качестве своего врага Сербию, а не нас», — заявил Дачич.

При этом глава сербского МИДа назвал странным то, что албанцы, так активно поддерживающие Хиллари Клинтон, называют попытку сербов организованно поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США вмешательством во внутренние дела другой страны.