Киев, , 11:42 — REGNUM

Бывшего депутата Верховной рады Украины Виталия Калюжного, чье имя фигурирует в деле о «чёрной кассе» Партии регионов, не будет искать Интерпол. Об этом сообщает 12 августа украинское издание «Страна», ссылаясь на письмо международной организации.

Комиссия Интерпола пришла к выводу, что обвинения против Калюжного предъявлены «в контексте политической борьбы» и сильно искажены. Организация уведомила об отказе в розыске экс-депутата Рады Национальные бюро стран-участниц.

Обвинения, почтой направленные Генеральной прокуратурой Украины Калюжному и его брату в 2017 году, касались «предоставления и получения неправомерной выгоды» в составе якобы преступной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг присутствие в так называемой «амбарной книге Партии Регионов» подписи бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

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