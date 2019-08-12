Белград, , 12:38 — REGNUM

Правительство Сербии передало в Народную Скупщину проект новой стратегии национальной безопасности.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в Стратегии констатируется, что хотя вероятности вооруженной агрессии против Сербии в будущем мала, полностью она не исключена. Провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово неприемлема для Сербии, поскольку она угрожает ее национальным ценностям и интересам. Более того, подчеркивается, про противозаконное отделение Косово является угрозой безопасности Сербии и региона.

При этом Сербия настаивает на сохранении присутствия сил КФОР (миссия ООН «Силы для Косово») в крае и резко выступает против превращения «Сил безопасности Косово» в Армию Косово.

Тем не менее, в интересах сохранения стабильности в регионе и добрососедских отношений между сербами и албанцами, Сербия будет продолжать диалог с временными институтами самоуправления в Приштине до тех пор, пока не будет заключено устойчивое и долгосрочное соглашение, приемлемое для обеих сторон.

В качестве ключевых задач в сфере обороны и безопасности в Стратегии выделены: эффективная защита, сохранение Косово в рамках Сербии, укрепление позиций Сербии на международной арене и предотвращение сепаратистской активности.

Также в стратегии заявляется, что Сербия не намерена вступать в НАТО, поскольку это приведет к дестабилизации ситуации в провинции Косово и в регионе в целом.