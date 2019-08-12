Иерусалим, , 12:49 — REGNUM

Лидер израильского левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц готов войти в коалицию с действующим премьером Израиля и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху при условии ротации на посту главы правительства. Об этом политик заявил 11 августа в интервью израильскому информационному агентству Ynet.

В планах Ганца выиграть предстоящие выборы, а после — предложить Нетаньяху создать коалицию национального единства. Однако одним из условий сотрудничества может стать ротация на посту премьер-министра страны. «Сейчас Нетаньяху ведет последний бой за политическое выживание», — подчеркнул в интервью лидер «Кахоль Лаван».

По словам Бени Ганца, еще после выборов в апреле 2019 года «Ликуд» предлагал ему создать коалицию. Однако в том случае Ганцу якобы пришлось бы отказаться от сотрудничества с партнером по «Кахоль Лаван» Яиром Лапидом.