Донецк, , 11:41 — REGNUM

За пять лет российские гуманитарные конвои в Донбассе стали символом безусловной поддержки, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщил 12 августа официальный сайт МИД ДНР.

Ровно пять лет назад из подмосковного Наро-Фоминска в сторону Донбасса выдвинулась первая колонна автомобилей с гуманитарной помощью для жителей региона, напомнила глава МИД ДНР.

«Российская Федерация отправила в Донбасс первый гуманитарный конвой, первую колонну белых грузовиков, которые сейчас стали полноценным символом безусловной поддержки», — рассказала Никонорова.

Она отметила, что Россия помогла Донбассу в очень тяжёлое время, когда Украина начала не только военные действия против жителей региона, но и ввела экономическую, транспортную и гуманитарную блокаду.

«Власти России вот уже 5 лет поддерживают Донбасс, делают всё возможное, чтобы помочь в нашей борьбе за восстановление мира, спокойствия и процветания нашей земли. Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитическое ведомство ДНР выразило соболезнования жителям Южной Осетии в связи с очередной годовщиной грузино-осетинского конфликта 2008 года.

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