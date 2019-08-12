Донецк, 12 августа 2019, 11:41 — REGNUM
За пять лет российские гуманитарные конвои в Донбассе стали символом безусловной поддержки, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщил 12 августа официальный сайт МИД ДНР.
Ровно пять лет назад из подмосковного Наро-Фоминска в сторону Донбасса выдвинулась первая колонна автомобилей с гуманитарной помощью для жителей региона, напомнила глава МИД ДНР.
Она отметила, что Россия помогла Донбассу в очень тяжёлое время, когда Украина начала не только военные действия против жителей региона, но и ввела экономическую, транспортную и гуманитарную блокаду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитическое ведомство ДНР выразило соболезнования жителям Южной Осетии в связи с очередной годовщиной грузино-осетинского конфликта 2008 года.
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