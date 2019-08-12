Каспийск, Дагестан, , 11:36 — REGNUM

Учения по противодействию терроризму с участием порядка 200 военнослужащих Каспийской флотилии прошли в Дагестане и Астраханской области. В мероприятиях также было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе транспортные вертолёты, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службы Южного военного округа.

Читайте также: Морпехи Каспийской флотилии «защитили» побережье Каспия от условного врага

Условные члены бандформирования по замыслу учений выполняли разведку подступов к узлу связи и штабу Каспийской флотилии для последующего захвата военных объектов и вывода из строя узлов управления. Пока первая группа «террористов» провела отвлекающий манёвр — обстреляла КПП одного из соединений, вторая группа подорвала бетонные заграждения и попыталась проникнуть на территорию полка.

Личный состав дежурного подразделения воинских частей по сигналу тревоги получил оружие и занял оборону, отразив атаку условных террористов. Дежурный по части оповестил все подразделения антитеррора батальона морской пехоты. Подоспевшая ротно-тактическая группа окружила и «ликвидировала» противника.

«В ходе учений впервые были отработаны совместные действия по отработке вводных по оперативной транспортировке раненых военнослужащих на большие расстояния. Для транспортировки применялись транспортные вертолёты Ми-8», — рассказали в Южном военном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на полигоне Аданак в Дагестане свыше 500 морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне участка морского побережья.

Ранее в сюжете: Пехотинцев Каспийской флотилии проверили в условиях, приближённых к боевым