* запрещённая в России организация

Киев, , 11:27 — REGNUM

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали посадить в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в госкомпании «Укроборонпром», говорится в видеообращении, опубликованной в YouTube.

«Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — заявил бывший боец.

Также в видеообращении один из бойцов напомнил, что действующий глава государства Владимир Зеленский «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме».

"Если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть, это сделаем мы», — заявил экс-боец.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля во время 21-го саммита Украина — ЕС президент Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина будет просить у Европейского союза не кредиты, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров. При этом он намекнул, что правоохранительные органы могут ограничить волю экс-президента Петра Порошенко.

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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