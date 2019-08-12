Киев, 12 августа 2019, 11:16 — REGNUM
Партия «Слуга народа» не ведёт переговоры с партией «Голос» Святослава Вакарчука о создании коалиции в Верховной раде Украины, заявил глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко 12 августа в интервью «РБК-Украина».
Он отметил, что после начала работы нового состава Верховной рады, «Слуге народа» могут поступить предложения о создании коалиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» предложили партиям «Голос» и «Батькивщина» договориться о представительстве фракций в руководстве Верховной рады и комитетах.
Читайте также: Порошенко предлагает Вакарчуку и Тимошенко координироваться в новой Раде