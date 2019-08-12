Киев, , 11:16 — REGNUM

Партия «Слуга народа» не ведёт переговоры с партией «Голос» Святослава Вакарчука о создании коалиции в Верховной раде Украины, заявил глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко 12 августа в интервью «РБК-Украина».

"Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от «Голоса». На уровне партии мы не обсуждали», — рассказал он.

Он отметил, что после начала работы нового состава Верховной рады, «Слуге народа» могут поступить предложения о создании коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» предложили партиям «Голос» и «Батькивщина» договориться о представительстве фракций в руководстве Верховной рады и комитетах.

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