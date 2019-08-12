Великий Новгород, , 10:48 — REGNUM

Для реконструкции Юрьевского шоссе — дороги, соединяющей Свято-Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» и Великий Новгород — городу необходимо расширить свои границы. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города предлагает сдвинуть границу между между Великим Новгородом и Новгородским районом на 7−14 км, присоединив к городу участок Юрьевского шоссе, так как «в этом месте давно пора построить современную дорогу».

В настоящее время компания ООО «Петродорпроект» по муниципальному контракту разрабатывает проектно-сметную документацию на реконструкцию этого участка дороги: здесь планируется обустройство пешеходной дорожки, велополосы, двух парковок и подъездов к музею «Витославлицы».

В ходе работ выяснилось, что планируемый к реконструкции участок проходит по территории двух муниципальных образований. Власти Великого Новгорода предлагают перенести границы муниципальных образований так, чтобы дорога оказалась на территории одного из них.

Депутаты думы Великого Новгорода должны рассмотреть предложение администрации и решить, обращаться ли с подобной инициативой в адрес представительных органов Новгородского района и Ракомского сельского поселения. Окончательное решение вопроса — за муниципальными депутатами Новгородского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великий Новгород и Новгородский район власти намерены развивать как агломерацию, однако об административном присоединении территорий района к городу речи не идёт — в каждом конкретном случае, по словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, необходима общественная дискуссия.

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Напомним также, что музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» в 2019 году отмечает свой 55-летний юбилей. Сейчас в музее проходят масштабные реставрационные работы.

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