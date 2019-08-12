Киев, , 10:43 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 12 августа издание Strana.ua.

У стен ГБР собрались около сотни противников и сторонников Порошенко. Среди сторонников журналисты заметили двух дочерей и младшего сына бывшего президента Украины.

Охрану правопорядка обеспечивают насколько десятков полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГБР заявили, что на 12-е августа Порошенко был вызван на допрос по делу о покупке телеканала «Прямой», чьим собственником он якобы является.

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