Джакарта, , 10:32 — REGNUM

В общей сложности 112 делегатов из 17 стран, представляющих правительственные, неправительственные, международные и региональные организации, активно обменивались мнениями об увеличении потенциала гуманитарной помощи в регионе в ходе первой региональной конференции по гуманитарной помощи, инициированной Индонезией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что участники конференции, которые собрались в Джакарте, подняли пять основных тем, а именно, усиление гуманитарной деятельности на национальном и местном уровнях; многосекторальное партнерство в гуманитарной деятельности; защита и расширение прав и возможностей женщин, детей, инвалидов и пожилых людей; планирование гуманитарной помощи; защита гуманитарных организаций.

Глава департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фебриан Альфьянто Раддярд заявил, что региональная конференция, инициированная правительством Индонезии, положит начало долгому пути сотрудничества в этой сфере в регионе.

В конференции приняли участие представители из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Японии, Южной Кореи, Китая, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Таиланда Дон Праматвинай выразил признательность и благодарность правительству Индонезии за строительство нового здания секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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