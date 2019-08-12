Асунсьон, , 10:31 — REGNUM

11 августа президент Парагвая Марио Абдо Бенитес дал показания прокурорам по спорному соглашению с Бразилией об управлении центральной гидроэлектростанцией Итайпу (Itaipú), передает канал TeleSur.

Президент принял в своей резиденции прокуроров Марсело Печчи, Лилиану Алькарас и Сьюзи Рикельме, которые расследуют соглашение, достигнутое между Абдо Бенитесом и бразильской стороной. Президент отвечал на вопросы прокуроров в течение шести часов.

Рикельме сообщила, что президент предоставил в распоряжение прокуратуры свой мобильный телефон. Будут изучены сообщения между ним и экс-главой Национального управления электроэнергетики Педро Феррейрой, подавшим в отставку из-за несогласия с Бенитесом.

«Сначала мы должны установить факты и определить, соответствуют ли эти факты какому-либо уголовному поведению. Прокуратура будет действовать в соответствии с этим», — сказала Лилиана Алькарас.

Подписанное в мае 2019 года соглашение между Бразилией и Парагваем содержало хронограмму, представлявшую план закупок энергии до 2022 года. По мнению парагвайской оппозиции, соглашение было выгодно для Бразилии, но Парагвай по его условиям значительно переплачивал. Оппозиция потребовала отдать президента под суд. Ситуация вокруг ГЭС спровоцировала политический кризис в Парагвае.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Абдо Бенитес аннулировал соглашение. Вице-президент Уго Веласкес также должен дать показания прокурорам.

ГЭС Итайпу работает с 1984 года. Она находится на реке Парана на границе между Бразилией и Парагваем и принадлежит обоим государствам.

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