Москва, , 10:22 — REGNUM

Группа муниципальных депутатов Москвы подала заявки на проведения митинга 17 августа, сообщает газета «Коммерсант».

Среди заявителей — Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Предполагается, что это будет шествие по столичным бульварам с числом участников до 30 тысяч человек. В данный момент мэрия не согласовала проведение мероприятия, отмечает издание. В числе требований — изменение выборного законодательства и «люстрация избиркомов».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованный городскими властями митинг КПРФ.