Москва, , 10:07 — REGNUM

Законопроект, расширяющий возможности региональных властей на приобретение жилья для сирот, внесло в Госдуму заксобрание Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Сейчас действует исключение для приобретения квартир без ограничений количества для детей-сирот в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. человек. Авторы указали на то, что в Ставропольском крае только пять населенных пунктов соответствуют этому критерию.

В связи с этим парламентарии предлагают на федеральном уровне «увеличить численность жителей населенных пунктов, в которых квартиры для детей-сирот в одном многоквартирном доме могут приобретаться без ограничения их общего количества».

Поправками предусматривается возможность приобретения квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме без ограничения их общего количества в населенных пунктах с численностью жителей менее 500 тыс. человек.

Принятие закона, указали авторы, позволит значительно увеличить объем приобретаемого жилья и снизить количество детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.