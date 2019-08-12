Дмитров , Московская область, , 10:00 — REGNUM

Кинолог из Узбекистана установил новый рекорд на международном конкурсе «Верный друг» в подмосковном городе Дмитрове. Об этом 12 августа сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на министерство обороны республики.

По данным оборонного ведомства, военнослужащий из Узбекистана пробежал дистанцию 1600 метров вместе со служебной собакой за 5 минут 59 секунд, показав лучший результат за пять лет проведения соревнований. Отмечается, что рекордный результат позволил сборной республики занять второе общекомандное место.

Отметим, первое место на конкурсе «Верный друг», который проводится в рамках Армейских международных игр, заняли военнослужащие из России, второе место поделили сборные Узбекистана и Белоруссии.

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