Сеул, , 10:04 — REGNUM

Южная Корея и США могут перенести дату совместных учений на острове Токто (Лианкур). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

«Военные учения на острове пройдут в положенное время, — сообщили представители министерства. — На данный момент мы составляем расписание».

По предварительным данным, учения на острове должны пройти 12−13 августа.

Однако из-за тайфунов «Лекима» и «Кроса» совместные учения Южной Кореи и США на острове Токто могут отложить.

Ранее глава Управления национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что в текущем году совместные учения на острове Токто пройдут дважды.

Учения на острове Токто представляют собой подготовку военно-морских и военно-воздушных сил с целью защиты острова от возможного вторжения иностранных государств.

В 2018 году учения на острове Токто прошли 18−19 июня и 13−14 декабря. Известно, что во время учений военные двух стран используют истребитель F-15K, противолодочный самолет P-3C, военно-морские суда водоизмещением 3200 тонн.