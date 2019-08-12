Бердск, Новосибирская область, , 09:51 — REGNUM

Бердская центральная городская больница лишилась сразу двух сотрудников. С сегодняшнего дня, 12 августа, уволены главный врач Юрий Краморов и заместитель главного врача по хозяйственной части. Об этом пишет сайт «Бердск-Онлайн» со ссылкой на главу города Евгения Шестернина.

По информации СМИ, в ходе рабочего визита в Бердск первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова 9 августа Краморов получил много замечаний. Они касались ремонта детских поликлиник и отделения ЦГБ.

На официальном сайте горбольницы Бердска Юрий Краморов до сих пор числится как главврач, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Краморов был назначен главным врачом ЦГБ Бердска в мае 2014 года.