Берлин, , 09:49 — REGNUM

Высокая арендная плата вынуждает владельцев мелкого и среднего бизнеса покидать центр Берлина. Власти столицы Германии намерены затормозить рост стоимости аренды коммерческих помещений, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Уже 13 августа должно быть принято решение в сфере аренды коммерческой недвижимости по инициативе бундесрата. Цель — введение мер, ограничивающих рост арендной платы за коммерческую недвижимость в местах популярного спроса. Это коснется торговых площадей, складов, баров и ресторанов. При необходимости подобные меры могут быть приняты в других городах Германии.

Сенатор Берлина по вопросам юстиции Дирк Берендт подтвердил изданию соответствующие планы. По его словам, все «любят небольшие частные лавочки в районе», однако высокие цены аренды вынуждают владельцев сворачивать бизнес. Сенат Берлина намерен остановить негативную тенденцию, при которой «традиционные магазины, семейные мясные и книжные лавки» вытесняются крупными торговыми сетями.

В период с 2009 по 2018 годы в Берлине цена на аренду больших торговых площадей в зоне 1B выросла на 267%, малых торговых площадей — на 200%. В зоне 1A увеличение стоимости составило 50%. Под зоной A понимают места, где в час проходят от 10 тыс. до 15,5 тыс. прохожих — это самые прибыльные точки в городе. В зоне B в час проходят 40−75% этого числа людей.