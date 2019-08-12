Туркменбаши, Туркмения, , 09:39 — REGNUM

Ратификация Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанная пятью странами, будет завершена российской стороной в ближайшее время. Об этом заявил 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

Подписание документа Медведев назвал историческим событием и доказательством того, что страны, имеющие выход к Каспию, способны прийти к взаимовыгодным решениям «без навязанных со стороны рецептов», с уважением к интересам друг друга. «Каспийскую пятерку» составляют Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения.

Глава российского правительства подчеркнул, что уже сформирована сбалансированная правовая база для развития сотрудничества между странами. Он также напомнил о вызовах, возникающих перед прикаспийскими странами: это терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и неконтролируемая миграция.

Как сообщало ИА REGNUM, Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана странами «Каспийской пятерки» в августе 2018 года. В конце июля текущего года президент РФ Владимир Путин внес документ на ратификацию в Госдуму.

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