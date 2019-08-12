Анкара, , 09:36 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турции осудило террористический акт в ливийском городе Бенгази, жертвами которого стали сотрудники ООН. Об этом 11 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция осуждает этот теракт, а также выражает соболезнования семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим» , — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа в ливийском Бенгази произошел взрыв, жертвами которого стали трое сотрудников миссии ООН.

Ситуация в Ливии остается крайне сложной с 2011 года, когда в страну вторглись войска НАТО, что привело к убийству лидера государства Муаммара Каддафи. В настоящее время Ливия фактически расколота на несколько анклавов.

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