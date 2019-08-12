Цхинвал, , 09:31 — REGNUM

11 августа в Цхинвале, на аллее славы у «Вечного огня» состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге югоосетинских курсантов, поступивших в этом году в высшие образовательные учреждения министерства обороны Российской Федерации, а также новобранцев весеннего призыва, сообщает пресс-служба Минобороны Южной Осетии.

Присяга в Южной Осетии Cominf.org

Ритуалом командовал министр обороны генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. На мероприятии присутствовали премьер-министр Эрик Пухаев, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, председатель КГБ Олег Ширан, командир ОМОН МВД Игорь Плиев, заместители министра обороны, офицеры управления ведомства и Генштаба ВС Южной Осетии, военнослужащие подразделений, родственники и друзья курсантов и новобранцев.

С напутственными словами к курсантам и новобранцам обратились Ибрагим Гассеев, Эрик Пухаев, отец одного из призывников Кавказ Цховребов. После митинга парадные расчеты управления министерства обороны, Генштаба, подразделений Вооруженных Сил прошли торжественным маршем по аллее славы.

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