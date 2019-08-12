Киев, , 09:34 — REGNUM

Ни один из четырёх заявленных кандидатов на пост премьер-министра Украины не является реальным, написал политический эксперт Максим Гольдарб 12 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт прокомментировал новость о том, что один из руководителей НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев или Юрий Витренко может стать главой украинского правительства:

«Представить себе, что президент Зеленский (Владимир Зеленский) рискнёт своим имиджем и предложит эти кандидатуры, в общем-то, ненавидимых в народе оставшихся от времени Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко) персонажей, на должности премьер-министров — очень сложно. Я думаю, у него хватит здравого смысла так не делать».

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Гольдарб также скептически высказался по поводу возможного назначения заместителя руководителя офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука и бывшего заместителя главы Национального банка Украины Владислава Рашкована.

«Они подобраны, чтобы отвести внимание, чтобы после того, как общество их перемелет и скажет «ну куда этих на какое премьерское кресло» — сунуть того кандидата, на которого общество не отреагирует так остро и скажет «фух, ну слава богу хотя бы не эти четыре», — уверен он.

По мнению Гольдарба, реальными претендентами на пост главы правительства Украины являются экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичюс.

Он напомнил, что при Данилюке Украина набрала долгов на сумму 500 млрд гривен, а при Абромавичюсе украинский ВВП обвалился на 14%, а промпроизводство — на 30%.

«Впечатление, что сценарий фильма «Чужой», где чудовище откладывало яйца в здоровый организм, и потом организм погибал, а личинки питались его соками и тканями, в полном смысле реализуется с Украиной», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Кирилл Молчанов заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не уберёт из правительства и.о. министра здравоохранения американку Ульяну Супрун, а также главу «Нафтогаза» Коболева, это ударит по его рейтингу и репутации.

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