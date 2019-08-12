Киев, 12 августа 2019, 09:34 — REGNUM
Ни один из четырёх заявленных кандидатов на пост премьер-министра Украины не является реальным, написал политический эксперт Максим Гольдарб 12 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт прокомментировал новость о том, что один из руководителей НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев или Юрий Витренко может стать главой украинского правительства:
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Гольдарб также скептически высказался по поводу возможного назначения заместителя руководителя офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука и бывшего заместителя главы Национального банка Украины Владислава Рашкована.
По мнению Гольдарба, реальными претендентами на пост главы правительства Украины являются экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичюс.
Он напомнил, что при Данилюке Украина набрала долгов на сумму 500 млрд гривен, а при Абромавичюсе украинский ВВП обвалился на 14%, а промпроизводство — на 30%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Кирилл Молчанов заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не уберёт из правительства и.о. министра здравоохранения американку Ульяну Супрун, а также главу «Нафтогаза» Коболева, это ударит по его рейтингу и репутации.
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