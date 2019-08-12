Париж, , 09:01 — REGNUM

Согласно опросу института общественного мнения во Франции, более восьми из десяти жителей Франции (83%) хорошо относятся к мэрам, сообщает Le Figaro.

Франция СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным исследования, 17% жителей Франции имеют «плохое мнение» о мэрах. При чем их число возрастает, когда речь идет о выборных представителях в целом (62%), сенаторах и депутатах в частности (67%).

Опрошенные считают, что «политическая карьера мэров слишком длинная» (70%), что избранные должностные лица «зарабатывают слишком много денег» (66%). 30% респондентов во Франции думают, что мэры обладают компетенцией, 26% — что они «близки к заботам граждан», и 20% — что они честные.

Что касается актов насилия, совершаемых против выборных должностных лиц, 47% жителей страны их осуждают, 44% понимают, но не одобряют, и только 9% одобряют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции в 2018 году 361 мэр и их заместители стали жертвами «преднамеренных нападок на физическую неприкосновенность».

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