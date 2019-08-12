Буэнос-Айрес, , 08:54 — REGNUM

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.

После подсчета 81% бюллетеней кандидаты от левого оппозиционного блока «Фронт для всех» (Frente de todos) Альберто Фернандес и Кристина Фернандес де Киршнер набирают 47,1% голосов, а кандидаты от правоцентристкого правящего блока «Вместе за перемены» ((Juntos por el cambio) Маурисио Макри и Мигель Пичетто — 32,47%.

Президентские выборы в Аргентине состоятся 27 октября, а обязательные праймериз можно трактовать как срез общественного мнения. Второй тур намечен на 24 ноября. Как отмечает TeleSur, действующий президент Макри терпит поражение на фоне усталости людей от безработицы, мер жесткой экономии, постоянных протестов против социально-экономической политики.

Напомним, бывший президент (2007−2015) Кристина Фернандес де Киршнер выставила свою кандидатуру на пост вице-президента Аргентины, а за высший пост поборется ее однофамилец, бывший премьер-министр (2003−2008) Альберто Фернандес.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года кандидаты от оппозиции выиграли губернаторские выборы в 9 из 11 аргентинских провинций.