Ашхабад, , 08:54 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов намерен приобрести всю линейку российских автомобилей Aurus. Об этом глава государства заявил сегодня, 12 августа, перед началом первого Каспийского экономического форума на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который возглавил российскую делегацию.

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Премьер-министр показал Бердымухамедову лимузин Aurus Senat белого цвета, сделанный специально для форума. Машина оснащена гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором.

Осмотрев автомобиль, глава Туркмении отметил, что Aurus ему понравился, более того, он хотел бы приобрести всю линейку таких авто и подаст соответствующую заявку. В ответ на это Медведев подчеркнул, что «заявка, безусловно, принята».

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Как сообщало ИА REGNUM, первым пассажиром Aurus стал президент России Владимир Путин, который прибыл на новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая 2018 года. В 2019 году должно быть выпущено порядка 120 автомобилей под брендом Aurus.

Ранее генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов рассказал, что заявки на покупку автомобилей российских автомобилей представительского класса Aurus перекрывают возможности производителя на два года вперёд.

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