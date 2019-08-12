Киев, , 08:37 — REGNUM

Уже в ближайшие три-пять лет экономика Украины может рухнуть. Такое мнение высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Читайте также: Украине предрекли возможное исчезновение через три года

В качестве главных угроз, которые окажут серьёзное влияние на «запас прочности» страны, эксперт назвал массовый отток трудоспособного населения за рубеж, а также прекращение финансирования государства. По словам Саливона, несмотря на то, что люди уже достаточно активно уезжают с Украины, пока они ещё пересылаютзначительное количество денег, что позволяет сохранять платёжный баланс. Когда же люди станут активнее оседать за границей и перевезут туда своих родственников, станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.

Эксперт отметил, что важнейшим условием стабильности экономики Украины является внешнее финансирование.

Также по теме: Без России украинской экономике грозит крах — экс-министр Червоненко

В Раде обвинили США и ЕС в выжимании ресурсов из Украины

«Пока нас будут поддерживать на игле, пока нас будут реструктуризировать […] как-то будет страна справляться», — заявил Саливон в эфире YouTube-канала PolitWera.

«Если новая команда нарастит действия по разрушения промышленности, то конец будет ближе», — отметил глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявлял, что даже если миллионы трудовых мигрантов вернутся на Украину, людей для нормального экономического развития страны всё равно не хватит.