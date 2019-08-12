Курган, , 08:40 — REGNUM

В избиркоме Курганской области 10 августа на заседании рабочей группы рекомендовали региональному отделению КПРФ разрешить споры относительно баннеров кандидата в губернаторы Зауралья Якова Сидорова в Арбитражном суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

В избирком обратился первый секретарь курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов. Он заявил о незаконности демонтажа баннеров Якова Сидорова, размещённых на билбордах ООО «Курганское телевидение».

«По результатам рассмотрения обращения, в связи с тем, что разрешение коммерческих споров не входит в компетенцию избирательной комиссии Курганской области, рабочая группа рекомендовала Курганскому областному отделению КПРФ обратиться в Арбитражный суд», — таково решение рабочей группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Курганской области установила, что размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях кандидата в губернаторы Зауралья Якова Сидорова было оплачено из средств регионального отделения КПРФ до предвыборной гонки. Согласно законодательству получается, что кандидат в депутаты таким образом использует ресурсы партии вне своего избирательного фонда. Демонстрацию баннеров Яков Сидоров должен был оплатить из личного фонда.

ООО «Курганское телевидение», которому принадлежат билборды, с кандидатом в губернаторы Яковом Сидоровым договора об оказании демонстрационных услуг не заключало. Как пояснил гендиректор предприятия, договор был оформлен с региональным отделением КПРФ, а не с Сидоровым.

Напомним, в Курганской области 8 сентября 2019 года пройдут очередные выборы губернатора.

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