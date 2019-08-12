Бишкек, , 08:18 — REGNUM

Начальник ГУВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов, получивший тяжелую травму головы во время штурма дома бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, будет отправлен на лечение в клинику имени Бурденко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что состояние пациента стабилизировалось, и принято решение отправить его в Москву для дальнейшей терапии. Решение о транспортировке начальника областной милиции было принято на онлайн-консилиуме с участием российских врачей.

Отмечается, что Самата Курманкулова планируется направить в Москву 12 августа. В Минздраве добавили, что российские специалисты положительно оценили действия коллег из Киргизии при выборе терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа спецслужбы Киргизии при участии сотрудников МВД предприняли попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. На защиту дома экс-президента встали его сторонники.

В результате беспорядков Самат Курманкулов получил тяжёлую травму головы и перенес две операции. Ранее в Минздраве Киргизии сообщали, что начальник областного ГУВД впал в кому.

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