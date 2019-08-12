Париж, , 08:14 — REGNUM

Согласно министерству внутренних дел Франции, в 2018 году 361 мэр и его заместители стали жертвами «преднамеренных нападок на физическую неприкосновенность», сообщает Le Figaro.

В частности, 261 мэр получал угрозы или стал жертвой шантажа. Другие 145 мэров стали жертвами «физического насилия», а 178 подверглись тяжким оскорблениям.

«К сожалению, мэры все еще слишком часто чувствуют себя одинокими и оставленными на переднем плане без средств для обеспечения соблюдения закона и безопасности», — отреагировала ассоциация малых городов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при трагических обстоятельствах погиб мэр французской коммуны СиньЖан-Матье Мишель. Его сбил грузовик. В настоящее время выясняется, было ли это сделано намерено или произошло случайно.

Читайте также: Мэра французской коммуны насмерть сбил грузовик