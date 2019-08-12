Вашингтон, , 08:03 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению умственные способности своего вероятного соперника от демократов на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена. Об этом американский лидер написал в своем личном аккаунте в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трамп заявил о готовности соперничать с Сонным Джо на выборах

«Кто-нибудь действительно верит, что он психически пригоден, чтобы быть президентом? Мы «играем» в очень большом и сложно мире, а Джо не соображает!» — заявил президент Соединённых Штатов.

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Это далеко не первый раз, когда президент США Дональд Трамп позволяет себе высказывать в адрес своего соперника на выборах главы Белого дома не очень лестные слова. Как сообщало аи, в апреле 2019 года Трамп своеобразно отреагировал на намерение бывшего вице-президента Джозефа Байдена вступить в борьбу за пост президента страны. Он поприветствовал такое решение политика, назвав Байдена Сонным Джо. Кроме того, американский лидер поставил под сомнение умственные способности бывшего вице-президента.

Умственно отсталым Трамп называл Байдена и в июне 2019 года.

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