Гватемала, , 08:12 — REGNUM

Алехандро Джамматтеи, победитель президентских выборов в Гватемале, сказал в воскресенье, 11 августа, что он надеется внести изменения в «спорное соглашение по миграции», которое власти Центральноамериканской страны подписали с администрацией президента США Дональда Трампа в прошлом месяце. Об этом 12 августа передает агентство Reuters.

В интервью Reuters, данное незадолго до того, как он был объявлен победителем, правоцентрист Джамматтеи сказал, что он намерен изучить все возможности по изменению соглашения по ограничению нелегальной миграции из Центральной Америки в США, которое подписал уходящий президент Джимми Моралес.

Кандидат от правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале. Результаты воскресного голосования обнародовал Высший избирательный трибунал центральноамериканской республики 11 августа.

Алехандро Джамматтеи заявил, что шел к руководству страной 12 лет.