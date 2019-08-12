Кофидиш, , 07:46 — REGNUM

Полтора месяца остается до внеочередных парламентских выборов в Австрии. 11 августа в рамках своей предвыборной кампании бывший канцлер, лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц совершил пешую прогулку в сопровождении более чем 1200 своих сторонников. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Прогулка по пересеченной местности проходила под лозунгом «Bergauf Österreich» (нем. «Поднимайся вверх, Австрия»). Участники марша прошли через лес около 3 км от коммуны Кофидиш до Чатерберга в федеральной земле Бургенланд. За это время у них была возможность задать свои вопросы бывшему канцлеру и лидеру местного отделения Австрийской народной партии Томасу Штайнеру.

Себастьян Курц не в первый раз участвует в массовых мероприятиях на открытом воздухе. В рамках его избирательных кампаний проходили несколько прогулок по гористой местности, во время которых он напрямую общался с избирателями.

Выборы в Австрии назначены на 29 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, правительство Себастьяна Курца было отправлено в отставку в конце мая 2019 года после публикации компромата на вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно опросам, Австрийская народная партия является фаворитом избирателей, и у 32-летнего Курца есть шанс вновь возглавить правительство.

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