Киев, 12 августа 2019, 07:36 — REGNUM
Законопроект об импичменте президента станет одним из первых, рассмотренных Верховной радой, заявил представитель президента страны Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук 9 августа в интервью «Радио Свобода».
Также новый состав Рады рассмотрит законопроекты о переводе документооборота в электронную форму и об ответственности депутатов за прогулы и кнопкодавство.
По его словам, на данный момент готовы законопроекты по всем основным направлениям: экономике, инфраструктуре, безопасности, международным отношениям, антикоррупции и евроинтеграции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители пропрезидентской партии «Слуга народа» выступили с инициативой сократить число парламентских комитетов с 27 до 22-х.
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