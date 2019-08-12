Киев, , 07:36 — REGNUM

Законопроект об импичменте президента станет одним из первых, рассмотренных Верховной радой, заявил представитель президента страны Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук 9 августа в интервью «Радио Свобода».

Также новый состав Рады рассмотрит законопроекты о переводе документооборота в электронную форму и об ответственности депутатов за прогулы и кнопкодавство.

«Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили: ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, это будет, безусловно, основанием для прекращения его депутатских полномочий», — рассказал Стефанчук.

По его словам, на данный момент готовы законопроекты по всем основным направлениям: экономике, инфраструктуре, безопасности, международным отношениям, антикоррупции и евроинтеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители пропрезидентской партии «Слуга народа» выступили с инициативой сократить число парламентских комитетов с 27 до 22-х.

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