Париж, , 07:23 — REGNUM

ОАЭ, США, Франция, Италия и Великобритания приветствуют объявление о перемирии в Ливии по случаю празднования Ид аль-Адха или Курбан-байрам, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«По предложению Совета Безопасности ООН перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия, которые могут проложить путь к прочному прекращению огня и возобновлению конструктивного диалога», — говорится в совместном заявлении пяти стран.

ОАЭ, США, Франция, Италия и Великобритания напоминают об обязательстве всех государств-членов ООН в соответствии с международным правом соблюдать эмбарго на оружия в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Мы напоминаем, что в Ливии не может быть военного выбора, и мы настоятельно призываем все стороны защитить ливийское гражданское население, нефтяные ресурсы и инфраструктуру», — говорится в заявлении.

Пять государств также решительно осуждают нападение, совершенное на колонну ООН в Бенгази. Страны пришли к согласию, что обстоятельства этого гнусного деяния должны быть установлены без промедления, а виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Франция созвала экстренное заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в Ливии.

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