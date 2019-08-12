Веллингтон, , 07:26 — REGNUM

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, 12 августа, на пресс-конференции, что расходы, заложенные в годовой бюджет, помогут стимулировать экономику, но правительство всегда изыскивает и другие возможности, передает агентство Reuters.

«Мы, безусловно, помним о той роли, которую мы должны играть для стимулирования экономики», — сказала Ардерн в ответ на вопрос, готово ли правительство страны тратить больше на стимулирование экономики.

«Конечно, мы пытались продвинуться вперед в решениях, которые мы приняли по формированию бюджета 2019 года», — отметила она.

Напомним, Центральный банк Новой Зеландии «ошеломил» рынки на прошлой неделе резким снижением процентных ставок.