Анкара, , 07:21 — REGNUM

Российские истребители Су-35 могут стать для Турции альтернативой самолетам пятого поколения F-35 производства США. Турецкие власти рассматривают возможность покупки российской техники, пишет газета Yeni Safak.

Истребитель Су-35 (cc) Sergey Vladimirov

Ответственные за оборонную промышленность чиновники и военные изучают предложение «Рособоронэкспорта», в частности, особенности и технические характеристики российского истребителя. Если оценка будет положительной, представители России и Турции начнут официальные контакты по возможной продаже Анкаре боевых машин.

Интерес к Су-35 Турция проявляет на фоне реакции властей США на закупку этой страной российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Так, в заявлении Белого дома от 17 июля говорилось, что приобретение С-400 отменяет для Турции участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Днем позже глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия может поставить турецкой стороне самолеты Су-35.

Читайте также:

Поставки С-400 в Турцию Россия планирует завершить в 2019 году

Ростех: Россия и Турция обсуждают совместное производство элементов С-400