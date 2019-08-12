Лондон, , 06:07 — REGNUM

Санкции в рамках «поправки Магнитского» намерены ввести британские власти после выхода Великобритании из Европейского союза, пишет The Sunday Telegraph.

По словам британского министра иностранных дел Доминикиа Рааба, страна намерена последовать примеру Канады, которая, ссылаясь на так называемый список Магнитского, собирается замораживать активы его фигурантов в своей стране.

Рааб заявил, что Brexit развяжет Лондону руки в вопросе внешней политики.

Отметим, что это заявление новый британский министр сделал после недавнего своего визита в Канаду.

Напомним, Канада уже ввела санкции против российских граждан, ссылаясь на «список Магнитского». В Британии тоже есть подобный закон, позволяющий вводить санкции против фигурантов этого списка, но только после Brexit.

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